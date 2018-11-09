"Укрзализныцю" обязали выплатить 27 миллионов за установленные без договоров турникеты

“Укрзализныця” может выплатить почти 27 миллионов гривень за турникеты, установленные фиктивной фирмой без тендеров и соглашений.

Об этом сообщают “Наші гроші”.

Речь идет о турникетах, установленных в конце 2014 году на двух железнодорожных станциях Киева “Святошино” и “Беличи”.

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ООО “Бонметон” требует, чтобы ПАО “Укрзализныця” выплатила ему 48,96 млн гривен в качестве оплаты за безосновательно приобретенное имущество с учетом инфляционных потерь.

Хозсуд Киева в феврале этого года решил взыскать с “Укрзализныци” только стоимость имущества – 26,96 млн грн в пользу “Бонметона”. Но это решение пока не вступило в силу, поскольку “Укрзализныця” оспаривает его в апелляции.

Суд установил, что в сентябре и декабре 2014 года заместитель главного инженера железной дороги – начальника Информационно-вычислительного центра ГТОО “Юго-Западная железная дорога” Анатолий Грушко (возглавлял Центр с 2009 года) обратился к ООО “Бонметон” с письмами, в которых попросил установить турникетные системы.

В ответ фирма согласилась. При этом компания буквально на следующий день после получения писем от Грушка купила турникеты на 12,83 млн грн и 14,12 млн грн.

“Бонметон” передал железнодорожникам турникеты в пользование на 6 месяцев. Затем продлили срок еще на 3 месяца. В дальнейшем эти турникеты оставались в пользовании “УЗ”, пока в августе 2017 фирма не направила к железной дороге письменную претензию, в которой требовала от “УЗ” или вернуть турникеты (что технически невозможно), или оплатить их стоимость.

Суд установил, что договорные отношения между сторонами отсутствуют. Ни одного договора по указанным турникетам стороны не заключили.

Вместе с тем суд определил, что отношения, которые возникли между железнодорожниками и “Бонметоном”, подпадают под регулирование нормами ст. 1212 Гражданского кодекса относительно безосновательного приобретение имущества.

Суд отклонил доводы “Укрзализныци” о том, что турникеты передавались в безвозмездное пользование.

Письма-ответы Грушко, которыми фирма соглашалась передать железнодорожникам в пользование турникеты, а также один из актов приема-передачи якобы подписал директор ООО “Бонметон” Максим Кандал. В апреле Шевченковский районный суд вынес решение о том, что Кандал, по данным следствия, был фиктивным директором и основателем “Бонметона” в период 21.08.2014 по 19.12.2014, но не может быть привлечен к ответственности из-за истечения срока давности.

ООО “Бонметон” было создано в июне 2014 года. Сейчас оно прописано в г. Днепр. Нынешним учредителем ООО “Бонметон” значится Алексей Шевченко из Павлограда, а директором – Юлия Никитенко.