Российские нефтяники пытаются отказаться от доллара - СМИ

Российские нефтегазовые компании заставляют западных партнеров использовать для расчетов евро, а не доллары США. При этом компании из РФ настаивают, что санкции против России – не оправдание для задержек платежей по контрактам.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на семь источников в отрасли.

Подготовиться к переходу на расчеты в евро, в частности, попросил своих покупателей “Сургутнефтегаз”, пишет Reuters. В компании также предупредили, что покупатели будут нести ответственность за любые убытки, связанные с санкциями. “Газпром нефть” также попросила покупателей использовать евро в платежах и возложила на западных партнеров финансовую ответственность за нарушение контракта в случае новых санкций, сообщили три собеседника агентства.

Источники также рассказали, что “несколько” западных компаний сумели согласовать компромиссные условия контрактов с “Сургутнефтегазом” и “Газпром нефтью”, однако назвать конкретные компании, которым это удалось, отказались.

Жесткую позицию относительно влияния санкций на контракты заняла “Роснефть”: пункт о том, что санкции не должны менять какие-либо обязательства сторон, включен в конкурсную документацию компании. В том случае, если покупатель выходит из сделки из-за санкций, он должен выплатить “Роснефти” компенсацию, которая может быть либо фиксированной, либо рассчитанной на основе условий договора. Сопротивление этой инициативе, по данным Reuters, уже пытаются оказывать такие крупные нефтяные компании и трейдеры, как BP, Royal Dutch Shell, Total, Vitol и Gunvor.

“Особенно жесткие” переговоры нефтяные компании и трейдеры ведут в последние недели, когда обсуждаются детали по контрактам на 2019 год, отмечает агентство.

“Российская нефтяная промышленность работает над уменьшением рисков новых санкций. Покупатели, в свою очередь, утверждают, что не могут нести эти риски, поэтому мы стараемся найти компромиссы”, – пояснил один из собеседников агентства.