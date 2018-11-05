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Четверть сотрудников Uber, Microsoft и Facebook сожалеют о работе в этих компаниях

Четверть сотрудников Uber, Microsoft и Facebook сожалеют о работе в этих компаниях

Почти 25% сотрудников Amazon, Apple, Microsoft, Facebook и Uber сожалеют, что выбрали работу именно в этих компаниях. Об этом говорится в исследовании, проведенном изданием Blind.

Опрос проводился среди 10 тыс. работников крупнейших компаний Кремниевой долины. Меньше всего довольны своим положением сотрудники Snap, владельца мессенджера Snapchat, — 39,2% из 102 респондентов заявили, что жалеют о работе в компании. На втором месте — Oracle (34,1% сотрудников), на третьем Intel (32%), пишет Inc.

Меньше всего своей работой недовольны сотрудники Facebook (12%). Компания, в отличие от Snap, в последнее время не проводила масштабных сокращений штата и имеет более совершенную корпоративную культуру, отмечают авторы исследования.

Ранее аналитическая компания Orb International по заказу Uber провела исследование, в результате которого выяснила, что водители сервиса заказа такси счастливы. Исследователи установили, что основная причина тому — зарплата. Она выше, чем минимальная по Великобритании.

По материалам hightech.fm
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