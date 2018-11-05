Объединение ТАСКОМБАНКА с ВиЭс Банком — успешный пример консолидации финансового рынка -2018

Регулятивный капитал ТАСКОМБАНКА вырос на 46% и составил 2,1 млрд. грн., сеть отделений увеличилась на треть.

С 12 октября 2018 года правопреемником всего имущества, прав и обязанностей Публичного акционерного общества «ВиЭс Банк» стало АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТАСКОМБАНК» в связи с реорганизацией* путём присоединения ПАО «ВиЭс Банк» к АТ «ТАСКОМБАНК». Соответствующее решение было утверждено 16 октября Общим собранием акционеров двух банков. О том, как проходили интеграционные процессы и каковы планы объединённого банка, – наш разговор с Первым Заместителем Председателя Правления АО «ТАСКОМБАНК» Владимиром Дубеем.

Процесс присоединения ВиЭс Банка к ТАСКОМБАНКУ завершился. Как Вы оцениваете его результаты?

Самая важная задача, которую мы ставили перед собой во время реорганизации ВиЭс Банка путём присоединения к ТАСКОМБАНКУ, – провести интеграционные процессы максимально быстро, гармонично и комфортно – как для клиентов, так и для сотрудников двух банков. И сегодня можно с уверенностью констатировать, что первая попытка консолидации двух банковских учреждений на финансовом рынке Украины в 2018 году прошла успешно.

Вследствие реорганизации ТАСКОМБАНК улучшил финансовые показатели и укрепил свои позиции на рынке. Так, в результате присоединения регулятивный капитал ТАСКОМБАНКА вырос на 46% (до 2,1 млрд. грн.), основной капитал увеличился на 68% (до 1,25 млрд. грн.), кредитный портфель превысил 13,8 миллиарда гривен.

По нашим прогнозам вследствие объединения ТАСКОМБАНК усилит свои позиции в топ-20 ведущих украинских банков и поднимется как минимум на одну позицию.

Зачем было нужно объединения банков?

Мы выбрали стратегию консолидации финансовых возможностей двух банков, принадлежащих к финансово-промышленной группе «ТАС». Уверены, что это было правильным, хоть и нелёгким решением. В результате объединения ТАСКОМБАНК усилил свои позиции одного из крупнейших универсальных банков с украинским капиталом в стране. Интеграция лучшего опыта, компетенций и бизнес-процессов двух финансовых учреждений повысила конкурентоспособность ТАСКОМБАНКА и дала дополнительные возможности для развития всех направлений бизнеса – корпоративного, малого и среднего, розничного.

И, конечно же, открыла перед клиентами объединённого банка новые возможности для удовлетворения их финансовых потребностей.

Как процесс присоединения отразился на клиентах ВиЭс Банка?

Процессы реорганизации мы старались проводить максимально корректно, информируя клиентов о преимуществах обслуживания в едином универсальном банке. Как следствие, после присоединения ВиЭс Банка в ТАСКОМБАНКЕ появилось более 27 тысяч новых клиентов – как юридических, так и физических лиц.

Каким образом удалось достичь такого результата?

Важнейшим приоритетом при реорганизации ВиЭс Банка для нас были (и остаются!) интересы клиентов. Нашей главной целью было обеспечить процесс плавной миграции, с минимальными затратами их времени. Чтобы интеграционный процесс прошёл успешно и был максимально комфортным для всех наших клиентов, мы определили для себя несколько важных принципов, которые позволили обеспечить высокое качество всех необходимых объединяющих преобразований и получить максимальный эффект от изменений.

Мы реализовали масштабный план информирования клиентов обо всех преобразованиях и преимуществах объединения двух банков Группы «ТАС». Для нас было важно, чтобы клиенты сознательно переходили на обслуживание в ТАСКОМБАНК, понимая все организационные процессы и оценивая новые возможности и преимущества, открывающиеся перед ними вследствие объединения.

Разрабатывая план слияния, в первую очередь мы ориентировались на то, чтобы сделать весь процесс максимально понятным, удобным и лёгким для всех финансовых партнёров ВиЭс Банка – от частных лиц до крупных компаний. Поэтому были созданы отделения, работавшие в формате «два в одном». Этот переходный формат предусматривал работу отделений двух банков – ВиЭс Банка и ТАСКОМБАНКА – на одной финансовой площадке. При таких условиях клиенты ВиЭс Банка продолжали пользоваться привычными для них сервисами и одновременно имели возможность ознакомиться с преимуществами обслуживания в ТАСКОМБАНКЕ.

Кроме того, во время реорганизации мы отбирали лучшие практики, стандарты, процессы из опыта обоих банков, объединяли экспертизу двух команд и выстраивали новое качество обслуживания для наших клиентов.

Что произошло с сетью региональных отделений ВиЭс Банка?

Мы полностью сохранили сеть региональных отделений ВиЭс Банка и с сентября 2018 во всех отделениях ВиЭс Банка заработали отделения ТАСКОМБАНКА. Благодаря интеграции общая сеть ТАСКОМБАНКА выросла на треть и сегодня состоит из 109 отделений в 44 городах Украины. Наиболее значительное усиление присутствия произошло в западном регионе страны.

Планируются ли кадровые изменения на местах?

Мы заинтересованы в сохранении на местах слаженной команды, имеющей наработанные контакты с клиентами и умеющей поддерживать стабильный алгоритм деятельности. Это также позитивно влияет на работу с клиентами, поскольку в операционном обслуживании для них практически ничего не меняется. В большинстве случаев клиентов обслуживают менеджеры, к сотрудничеству с которыми они уже привыкли, и мнению которых доверяют, но теперь они являются сотрудниками ТАСКОМБАНКА. Учебный центр ТАСКОМБАНКА уже завершил цикл учебных курсов для менеджеров ВиЭс Банка, обеспечивший высокий уровень знания продуктов ТАСКОМБАНКА, и в целом повысивший качество сервиса.

Что позволило реализовать процесс объединения в рекордно короткие сроки?

Благодаря разрешению на реорганизацию по упрощённой процедуре, выданному Национальным банком Украины ТАСКОМБАНКУ, сроки реализации проекта значительно сократились. Мы проделали большой объём кропотливой работы для подготовки юридического объединения банков в определённые упрощённой процедурой сроки и утвердили соответствующую стратегию интеграции. Весь процесс объединения продолжался всего 5 месяцев. Согласитесь, это рекордно короткий срок для финансовой интеграции.

Каковы основные направления дальнейшего развития ТАСКОМБАНКА и стратегия будущего роста?

Основной точкой роста в ближайшие годы мы считаем розничный бизнес и сегмент малого и среднего бизнеса. Учитывая это, мы будем активно развивать региональную сеть, а также инновационные онлайн-каналы управления финансами и предоставления банковских и небанковских услуг. Малому и среднему бизнесу мы уже сегодня успешно предоставляем услуги в 100%-ном онлайн формате под брендом ТАС24БИЗНЕС. А главным условием нашего быстрого роста и успеха является, конечно же, наша команда – команда единомышленников и настоящих профессионалов, нацеленных на результат и прилагающих максимум усилий для удовлетворения финансовых потребностей клиентов объединённого банка.