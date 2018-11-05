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Венесуэла представит странам ОПЕК свою криптовалюту

Венесуэла представит странам ОПЕК свою криптовалюту

Власти Венесуэлы представят странам-участницам ОПЕК свою криптовалюту petromoneda (петро) в качестве расчетного средства.

Об этом сообщил министр нефтяной промышленности Венесуэлы Мануэль Кеведо.

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“Мы будем использовать петро в ОПЕК как прочную и надежную валюту, чтобы продавать нашу нефть в мире”, – заявил Кеведо.

“Петро мы представим в ОПЕК в первом квартале 2019 года в качестве валюты для торговли нефтью в мире <…> мы будем продавать всю нашу продукцию в этой криптовалюте”, – добавил министр.

На начало ноября объем добычи нефти в Венесуэле находился на уровне в 1,2 млн баррелей в сутки. Согласно прогнозам Международного энергетического агентства, к концу года она может сократиться до 1 млн баррелей в сутки.

Продажи petromoneda – первой венесуэльской криптовалюты – начались в феврале. Её стоимость приравнена к цене барреля добытой в стране нефти и составляет около 60 долларов за единицу.

По материалам УНН
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