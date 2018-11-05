Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 346 0

Качество газа в октябре 2018 года по регионам Украины (инфографика)

Качество газа в октябре 2018 года по регионам Украины (инфографика)

Средневзвешенная теплота сгорания природного газа, который подавался потребителям Украины в октябре 2018 года, составляет 8237 ккал/м3. При норме стандарта 7600 ккал/м3.

Об этом Finance.ua сообщил оператор украинской газотранспортной системы ОАО «Укртрансгаз», который осуществляет только транспортировку природного газа, который заходит в систему магистральных газопроводов, и не имеет технической возможности ухудшать или изменять его качество.

Информация поступает из 65 измерительных химико-аналитических лабораторий, расположенных в разных точках Украины на ключевых узлах газотранспортной системы и аттестованных согласно требованиям действующего законодательства.

Результаты всех анализов физико-химических показателей за октябрь 2018 года:

Мои fiнансы:

  • С первого ноября украинцы будут платить за газ на 23,5% больше – до 8 550 грн за 1 тыс. кубометров. До первого ноября цена на газ составляла 4 942 грн за 1 тыс. кубометров. С учетом НДС и сборов – 6 958 грн за 1 тыс. кубометров.
  • С мая 2019 года планируется еще еще одно повышение – до 9 852 грн за 1 тыс. кубометров.
  • А с 1 января 2020 цена может достичь 12 314 гривен.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина