Качество газа в октябре 2018 года по регионам Украины (инфографика)

Средневзвешенная теплота сгорания природного газа, который подавался потребителям Украины в октябре 2018 года, составляет 8237 ккал/м3. При норме стандарта 7600 ккал/м3.

Об этом Finance.ua сообщил оператор украинской газотранспортной системы ОАО «Укртрансгаз», который осуществляет только транспортировку природного газа, который заходит в систему магистральных газопроводов, и не имеет технической возможности ухудшать или изменять его качество.

Информация поступает из 65 измерительных химико-аналитических лабораторий, расположенных в разных точках Украины на ключевых узлах газотранспортной системы и аттестованных согласно требованиям действующего законодательства.

Результаты всех анализов физико-химических показателей за октябрь 2018 года:

Мои fiнансы:

С первого ноября украинцы будут платить за газ на 23,5% больше – до 8 550 грн за 1 тыс. кубометров. До первого ноября цена на газ составляла 4 942 грн за 1 тыс. кубометров. С учетом НДС и сборов – 6 958 грн за 1 тыс. кубометров.

С мая 2019 года планируется еще еще одно повышение – до 9 852 грн за 1 тыс. кубометров.