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monobank запускает валютные карты и депозиты

monobank запускает валютные карты и депозиты

Monobank запускает валютные карты и депозиты.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook сооснователь monobank Дмитрий Дубилет.

“Мы запустили валютные карты. Теперь любой клиент может бесплатно и мгновенно выпустить виртуальную карту в долларах и евро. Эти карты можно добавить в Apple Pay и Google Pay, платить ими в интернете, круглосуточно переводить с них деньги на гривневую карту (свою или чужую). В валюте можно получить не только виртуальную, но и пластиковую карту (отправка карты через почту)”, – пишет Дубилет.

По его словам, пополнять валютные карты можно наличными в отделениях банка Универсал и ТАС, а также через swift платеж.

Также он добавил, что запускают валютные депозиты. Внести деньги можно так же, как на валютные карты, а получить — без комиссии кешем в отделении или на валютную карту.

Еще одна новинка в депозитах — теперь они с возможностью пополнения, а также капитализацией.

Кроме того, появился сервис перевыпуска карты. Раньше это делалось через чат, а теперь — прямо в приложении.

Версия для Android уже есть, для iOS — появится в ближайшие дни.

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По материалам Finance.UA
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