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Суды вернули Фонду гарантирования менее 1% средств от банковских преступлений

Суды вернули Фонду гарантирования менее 1% средств от банковских преступлений

Фонд гарантирования вкладов физических лиц подал в правоохранительные органы заявления против владельцев, руководителей, менеджеров и клиентов неплатежеспособных банков на 423 миллиарда гривен, но суды вынесли обвинительные приговоры по делам только на 430 миллионов гривен.

За последние годы Фонд гарантирования вкладов подал в правоохранительные органы 5,3 тысячи заявлений о совершенных преступлениях на общую сумму 423 млрд грн. Из них в Единый реестр досудебных расследований внесли 2,7 тысячи дел на 258 млрд грн.

Однако, по факту суды вынесли всего 12 обвинительных приговоров на 430 млн грн. Закрыто производство по 385-ти случаев.

Из 5,3 тысячи заявлений 427 преступлений на 211 млрд грн совершили владельцы и руководители банков, 693 преступления на 59 млрд грн – их работники.

Клиенты нанесли ущерб на 115 млрд грн в 3,1 тысячи случаях. Другие преступления составляют 19% от общего количества на 36 млрд грн.

В отношении владельцев и топ-менеджеров банков в ЕРДР были внесены 353 случая. Из них следствие продолжается по 297-ти делам, а 38 производств закрыты. Обвинительный приговор в категории “владельцы и руководители банков” вынесен только один – на 211 млн грн.

По материалам Економічна Правда
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