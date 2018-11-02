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В Украине произвели более 1 млн тонн сахара

В Украине произвели более 1 млн тонн сахара

Производство сахара в Украине по состоянию на 5 ноября составило 1,03 млн тонн.

Об этом сообщили в Национальной ассоциации сахаропроизводителей Укрцукор.

Отмечается, что на эту дату в стране функционирует 40 сахарных заводов, которые до настоящего времени переделали 7,87 млн ​​тонн сахарной свеклы.

Напомним, что в Украине 31 августа начался новый сезон сахароварения. В 2018 году посевные площади под сахарной свеклой составили 280 тыс. га, что на 13% меньше, чем в прошлом году.

Украина в 2017/2018 маркетинговом году экспортировала 560,4 тыс. тонн сахара, что на 27,2% меньше, чем за предыдущий МГ. Производство сахара в 2017/2018 МГ выросло на 6,5% и составило 2,14 млн т.

По материалам НВ
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