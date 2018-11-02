"ВТБ-Банк" ввел лимиты на снятие наличных: НБУ прокомментировал ситуацию

5 ноября “ВТБ Банк” был вынужден ввести комиссии и лимиты на снятие наличных, что направлено на сдерживание оттока средств клиентов.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

“Сейчас мы наблюдаем некоторое снижение объема ликвидности в АО “ВТБ Банк”, которое происходило в процессе свертывания деятельности АО “ВТБ Банк” уже длительное время и было углублено решением Апелляционного суда Киева от 5 сентября о блокировании активов финансового учреждения”, – сказано в сообщении .

В НБУ говорят, что решение суда фактически лишило “ВТБ Банк” возможности пополнять ликвидность за счет реализации приобретенного в процессе взыскания залогового имущества и активов.

“Национальный банк осуществляет усиленный мониторинг ситуации, и при необходимости будет принимать меры в пределах полномочий, предусмотренных действующим законодательством”, – говорится в сообщении.

В НБУ также заверили, что ситуация с ликвидностью в “ВТБ Банк” никак не влияет на стабильность банковского сектора Украины, поскольку доля этого финучреждения составляет 0,6% от чистых активов платежеспособных банков.

Как сообщалось, киевский суд арестовал акции украинских “дочек” ВЭБ, ВТБ и Сбербанка на исполнение решения Международного арбитража по “крымскому” иску экс-главы Приватбанка Игоря Коломойского.