Аэропорт Борисполь назвал сумму инвестиций в открытие терминала F

Международный аэропорт Борисполь планирует потратить около 100 млн гривен на расконсервацию терминала F и подготовку его к возобновлению работы весной 2019 года.

Об этом рассказал гендиректор аэропорта Павел Рябикин.

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“В этом году мы потратим около 60 млн гривен. В следующем – около 30. В общей сложности мы инвестируем в возобновление работы терминала F около ста миллионов гривен. В этом терминале пассажиры будут передвигаться в самолеты и обратно или на автобусах, или пешком”, – сообщил Рябикин.

По его словам, вопрос с Ryanair решен – их обслуживание будет переведено в этот терминал.

“Терминал F будет открыт для регулярной эксплуатации с начала весеннего сезона авиационной навигации, то есть в конце марта 2019 года. Это точно. Мы понимаем, что туда на обслуживание точно перейдет Ryanair. Также мы ведем переговоры с несколькими авиакомпаниями по поводу их перемещения в этот терминал”, – рассказал гендиректор аэропорта.

Также ведутся подобные переговоры с другими авиакомпаниями, причем не только с низкобюджетными, но и с работающими по традиционной модели (разделение обслуживания пассажиров на классы).

“Это и классические авиакомпании, которые хотят прилетать в пики обслуживания МАУ. А нам в утренний и вечерний пики прилета и разлета МАУ сложно обслужить рейсы этой и других авиакомпаний. Также ведем переговоры с авиакомпаниями, которые выполняют чартерные рейсы. В то же время не все авиакомпании хотят переходить в терминал F. К примеру, Flydubai хочет, чтобы обслуживание его пассажиров происходило с помощью телетрапа. А телетрапы есть только в терминале D. Я думаю, что к началу эксплуатации терминала F мы выйдем на 10-15 рейсов в день. В среднем это будет 12 рейсов”, – сообщил Рябикин.