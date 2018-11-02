«Укрэнерго» планирует запустить пилотный проект по строительству энергетического хранилища

«Укрэнерго» рассматривает возможность реализации пилотного проекта по строительству энергетического хранилища на 200 МВт. Его задачей является испытание методов балансировки солнечных и ветровых электростанций, количество которых в ОЭС Украины стремительно растет.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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В частности, рассматривается три варианта строительства энергетического хранилища. Первый – с расположением в одном месте, второй – в нескольких местах с разделением на 4-5 частей, третий – с децентрализованным расположением нескольких десятков блоков с малой мощностью.

Последний вариант может предусматривать размещение хранилища вдоль центральных автотранспортных магистралей (Киев-Львов-госграница, Киев-Харьков, Киев-Днепр, Киев-Одесса-госграница) параллельно с созданием сети зарядных станций для электромобилей.

Представители французской компании RTE проинформировали о заинтересованности в проекте по строительству энергохранилища в Украине и свое видение этого сотрудничества. Также были проанализированы возможности для привлечения французских поставщиков и инвесторов. Обсуждался ход исследований, необходимых для принятия окончательного решения о форме участия RTE в проекте.

Стороны также обсудили перспективы привлечения французских специалистов к проведению дополнительных расчетов, необходимых для организации мероприятий по балансировке большого количества солнечных и ветровых электростанций в ОЭС Украины, моделирования режимов работы энергосистемы, расчетов для строительства новых балансирующих мощностей. Французская сторона предложила включить реализацию этих исследований в дорожную карту сотрудничества.