Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 165 0

«Укрэнерго» планирует запустить пилотный проект по строительству энергетического хранилища

«Укрэнерго» планирует запустить пилотный проект по строительству энергетического хранилища

«Укрэнерго» рассматривает возможность реализации пилотного проекта по строительству энергетического хранилища на 200 МВт. Его задачей является испытание методов балансировки солнечных и ветровых электростанций, количество которых в ОЭС Украины стремительно растет.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Читайте также: Укрэнерго отремонтировало линию передачи электричества на экспорт

В частности, рассматривается три варианта строительства энергетического хранилища. Первый – с расположением в одном месте, второй – в нескольких местах с разделением на 4-5 частей, третий – с децентрализованным расположением нескольких десятков блоков с малой мощностью.

Последний вариант может предусматривать размещение хранилища вдоль центральных автотранспортных магистралей (Киев-Львов-госграница, Киев-Харьков, Киев-Днепр, Киев-Одесса-госграница) параллельно с созданием сети зарядных станций для электромобилей.

Представители французской компании RTE проинформировали о заинтересованности в проекте по строительству энергохранилища в Украине и свое видение этого сотрудничества. Также были проанализированы возможности для привлечения французских поставщиков и инвесторов. Обсуждался ход исследований, необходимых для принятия окончательного решения о форме участия RTE в проекте.

Стороны также обсудили перспективы привлечения французских специалистов к проведению дополнительных расчетов, необходимых для организации мероприятий по балансировке большого количества солнечных и ветровых электростанций в ОЭС Украины, моделирования режимов работы энергосистемы, расчетов для строительства новых балансирующих мощностей. Французская сторона предложила включить реализацию этих исследований в дорожную карту сотрудничества.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина