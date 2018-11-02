В Украине до конца года может исчезнуть еще один банк

В течение ближайших двух месяцев прекратит существование еще один украинский банк.
Об этом свидетельствует октябрьский обзор банковского сектора от НБУ.
Читайте также: НБУ прогнозирует снижение инфляции до 5% к концу 2020 года
«До конца года с рынка уйдет еще один банк (без прекращения юридического лица)», – говорится в обзоре, при этом название банка не сообщается.
Всего по состоянию на 31 октября 2018 года в Украине работали 79 банков.
Отмечается также, что концентрация в секторе не изменилась.
«На 20 крупнейших банков приходится 90,9% чистых активов. Госбанки концентрируют 54,3% чистых активов сектора и 63,6% депозитов населения», – говорится в обзоре.