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Google назвал самые красивые приложения 2018 года

Google назвал самые красивые приложения 2018 года

Компания Google назвала приложения для Android, которые победили в номинации Material Design Awards 2018.

Напомним, поисковый гигант каждый год выбирает приложения, которые лучше всего, по его мнению, реализуют дизайнерский язык Material Design.

В этом году было четыре категории: Expression, Innovation, Experience и Adaptation.

Соответственно победителей получилось также четыре: KptnCook, Lyft, Simple Habit Meditation и Anchor. Первое приложение представляет собой набор простых рецептов, второе в отдельном представлении не нуждается, Simple Habit Meditation помогает людям медитировать, а Anchor — приложение для подкастов.

По материалам bigmir.net
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