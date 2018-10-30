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Маск отказывается принимать инвестиции от Саудовской Аравии

Маск отказывается принимать инвестиции от Саудовской Аравии

Маск заявил, что пока не желает принимать инвестиций от правительства Саудовской Аравии в связи со скандальной гибелью журналиста Джамаля Хашогги.

Об этом сообщает Bloomberg.

“Глава всемирно известной компании-производителя электромобилей Tesla Илон Маск заявил, что пока отказывается принимать инвестиции от саудовского правительства из-за смерти Джамаля Хашогги и ее расследования”, – говорится в сообщении.

Заинтересованность Саудовской Аравии в инвестировании средств в Tesla побудила Илона Маска заявить в августе о намерениях выкупить все акции компании и сделать ее своей частной. Однако идея потерпела крах из-за проблем с финансированием, а после отказа Маска принимать деньги от саудитов – стала совсем нереальной.

По материалам УКРИНФОРМ
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