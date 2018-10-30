Межбанк: доллар уронили продажи СКВ ради дефицитной гривны и нехватка покупателей

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, потерявший в четверг относительно доллара 3,91 коп., на торгах пятницы повысился на 2,51 коп., оказавшись на уровне 28,1328 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 02-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 3,89 коп., составил 28,1389 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 02 ноября с уровней предыдущего закрытия 28,100/28,125 UAH/USD виртуально, без сделок.

Появившиеся спозаранку на межбанке нерезиденты, у которых 02-го продолжался стартовавший накануне сезон репатриации дивидендов своими покупками подняли цену СКВ до 28,16/28,19 UAH/USD по состоянию на 10.03 Киева, уже выйдя в реальную сферу. Этот рост не остался без внимания украинских игроков, лишенных дивидендной гривни и начавших продажи СКВ ради дефицитной нацвалюты на текущие нужды. Появление продаж дало старт нисходящему тренду пары доллар-гривня, начав с отметки 28,16/28,18 около 10.28 Киева, а спустя полчаса «американец» на межбанке уже обвалился к 28,12/28,15 UAH/USD.

Как известно, процесс покупки СКВ нерезидентами очень скоротечен, и уже к 11.05 они покинули рынок, оставив его на «попечение» скопившихся там продавцов доллара. Это понизило курс последнего на указанный час к 28,11/28,14 UAH/USD.

На этой цифре коррекция безналичного доллара на межбанке остановилась, доллар замер на цифре 28,11/28,14 UAH/USD, удерживаемый там появившимися покупками игроков, которые в преддверии выходных стараются обезопасить свои активы, войдя в «старый надежный» доллар. Покупки выровняли спрос и предложение СКВ и к 12.45 даже приподняли курс до 28,12/28,15 UAH/USD. Однако, вскоре и эти покупатели оставили межбанк, «технически» перекосив рынок в направлении предложения и уронив цену доллара до 28,090/28,115 UAH/USD к 13.00 Киева.

После 14.00 новые покупатели немного приподняли цену «американца» на пустеющем межбанке до 28,095/28,120 UAH/USD.

В дальнейшем отсутствие на рынке серьезных игроков «заморозило» цену доллара до самого завершения пятничных торгов.

Большинство сделок на межбанке 02 ноября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,1328 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,09 / 28,11

евро – 32,17 / 32,20

российский рубль – 0,427 / 0,428

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