Brussels Airlines, которая начала летать в Киев, отказывается от российских самолетов

Бельгийская авиакомпания Brussels Airlines не будет продлевать контракт по использованию четырех ближнемагистральных российских самолетов Sukhoi SuperJet – 100 (SSJ-100).

Об этом сообщает L’Echo.

В прошлом году Brussels Airlines подписала договор лизинга с ирландской авиакомпанией CityJet на четыре Superjets 100 от российского производителя “Сухой”. Самолеты выполняли перевозки в региональные пункты назначения, такие как Нант или Бирмингем.

Но этим летом у авиакомпании возникали проблемы с эксплуатацией этих самолетов, в результате чего был аннулирован ряд рейсов.

В конце октября Brussels Airlines и CityJet достигли соглашения о замене четырех самолетов “Сухой” на самолеты CRJ-900 канадского производителя Bombardier.

“Мы по-прежнему убеждены в качестве самолетов “Сухого”, но с этими самолетами трудно работать из-за их “детских болезней”, – сказала спикер Brussels Airlines Ким Данен.

Один самолет Bombardier уже заменил SSJ-100 на маршруте Брюссель – Нант с 1 ноября, еще три постепенно выведут из состава флота авиакомпании до 1 марта следующего года, когда вступит в силу новый контракт.

Справка Finance.ua