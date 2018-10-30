Представлен смартфон-внедорожник Poptel P8 с NFC и системой разблокировки лицом

Компания Poptel на этой неделе анонсировала новый защищенный смартфон P8 с поддержкой функции разблокировки лицом.

Производитель обещает надежную защиту от проникновения влаги и пыли, соответствующую стандарту IP68. Корпус выполнен из сочетания металла, каучука и стекла.

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Poptel P8 оснащается 5-дюймовым дисплеем с разрешением 480 х 960 пикселей, 4-ядерным процессором MT6739, 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ флэш-памяти, аккумулятором емкостью 3750 мАч, обеспечивающим до 750 часов в режиме ожидания/до 17 часов в режиме разговора/до 7 часов в режиме просмотра видео.

Смартфон имеет 8-Мп основную камеру, 5-Мп фронтальную камеры, обе со вспышками, поддержку NFC, GLONASS, GPS, сканер отпечатков пальцев, предустановленную Android 8.1.

Корпус Poptel P8 имеет габариты 152.2 × 73,3 × 16,1 мм, при весе 231 г. Выпускается в черном цвете с черными, зелеными и желтыми вставками. Цена – $119,99.