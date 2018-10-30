Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 44 0

Представлен смартфон-внедорожник Poptel P8 с NFC и системой разблокировки лицом

Представлен смартфон-внедорожник Poptel P8 с NFC и системой разблокировки лицом

Компания Poptel на этой неделе анонсировала новый защищенный смартфон P8 с поддержкой функции разблокировки лицом.

Производитель обещает надежную защиту от проникновения влаги и пыли, соответствующую стандарту IP68. Корпус выполнен из сочетания металла, каучука и стекла.

Читайте также: Сколько будут стоить новые iPad Pro, MacBook Air і Mac Mini

Poptel P8 оснащается 5-дюймовым дисплеем с разрешением 480 х 960 пикселей, 4-ядерным процессором MT6739, 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ флэш-памяти, аккумулятором емкостью 3750 мАч, обеспечивающим до 750 часов в режиме ожидания/до 17 часов в режиме разговора/до 7 часов в режиме просмотра видео.

Смартфон имеет 8-Мп основную камеру, 5-Мп фронтальную камеры, обе со вспышками, поддержку NFC, GLONASS, GPS, сканер отпечатков пальцев, предустановленную Android 8.1.

Корпус Poptel P8 имеет габариты 152.2 × 73,3 × 16,1 мм, при весе 231 г. Выпускается в черном цвете с черными, зелеными и желтыми вставками. Цена – $119,99.

По материалам internetua.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина