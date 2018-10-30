По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (27,607 млн и 29,660 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (34 и 41). Максимальный курс продажи доллара 32,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,10-29,11 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 75 активных заявок по доллару на сумму более 57, 267 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:28,1800 – 1 00028,1200 – 10 00028,1100 – 80 00028,1000 – 7 00028,1000 – 20 00028,1000 – 19 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

28,1000 – 4 100

28,1100 – 10 000

28,1100 – 10 000

28,1100 – 15 000

28,1100 – 20 000

28,1100 – 10 000

28,1100 – 7 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,1275 грн

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,0869 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.