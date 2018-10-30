«АвтоКрАЗ» попал под санкции

Частное акционерное общество «АвтоКрАЗ», единственный в Украине производитель большегрузных автомобилей, который имеет замкнутый технологический цикл производства, попало в российский санкционный список. Также в этом списке фигурирует ООО «Внешнеторговая фирма КрАЗ», созданная в 1991 году для оптимизации работы на внешних рынках и концентрации экспортной деятельности КрАЗа.

Об этом сообщает «Укравтопром».

Санкции были введены 1 ноября Постановлением Правительства РФ № 1300 в соответствии с указом президента России, подписанным 22 октября.

Ограничительные экономические меры Москвы коснулись 68 украинских компаний и 322 граждан Украины.

Счета, ценные бумаги и имущество участников санкционного списка, расположенные в России, подлежат блокировке. Также запрещено выводить капитал граждан и компаний за пределы Российской Федерации.

В Кремле сообщили, что решение принято “в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации”.