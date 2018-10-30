Межбанк: доллар понизился к 28,11/28,14 на дефиците покупателей СКВ

Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,10/28,12 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 10.05 доллар, покинув виртуальную сферу, заметно прибавил в цене, оказавшись на уровне 28,16/28,19 UAH/USD.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки возобновления расширения гривневого ресурса, поясняющего утренний рост цен безналичного «американца» на межбанке.

Об этом дали понять повысившиеся с уровня 48 772,0 млн грн к отметке 49 582,3 млн грн остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Тренд дает основание полагать, что Казначейство возобновило компенсацию НДС небольшими порциями.

К 10.34 стараниями появившихся на межбанковском рынке продавцов СКВ, котировки доллара сузили спред до 28,16/28,18 UAH/USD в сопровождении относительного равновесия сделок.

Около 10.57 Киева активность продавцов СКВ на межбанке выросла, заставив курс доллара упасть к 28,12/28,15 UAH/USD, давая шанс регулятору снова пополнить свои «закрома».

По состоянию на 11.07 на межбанке цена доллара пролонгировала нисходящую динамику, откатившись к цифре 28,11/28,14 UAH/USD. На рынке дефицит покупателей СКВ.

На 11.24 на торгах безналичным долларом установилась зыбкая стабильность, новые покупки остановили откат американца» на уровне 28,11/28,14 UAH/USD.

Ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo оставались на приподнявшейся еще 31 октября отметке 16,75/18,25% годовых.

Следует отметить, что это состояние цен «ночной» гривны противоречит росту объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Мы не исключаем, что появившуюся на коррсчетах толику «свежей» гривны бизнес предполагает расходовать на альтернативные валюте проекты.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,100 / 28,125

евро – 32,059 / 32,085

российский рубль – 0,4279 / 0,4286

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,1439 / 1,1440

Курсы валют на Межбанке

СМС-рассылка Курсов на Межбанке