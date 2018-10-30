Apple отчиталась о рекордной выручке и отказалась раскрывать продажи устройств

Apple отчиталась о рекордной квартальной выручке и решила больше не раскрывать продажи устройств.

Об этом говорится в отчете компании, который она опубликовала по итогам четвертого квартала 2018 финансового года.

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Выручка за квартал составила 62,9 млрд долларов, что на 20% больше, чем в четвертом квартале 2017 финансового года.

По итогам 12 месяцев выручка составляла 265,6 млрд долларов против 229,2 млрд долларов годом ранее.

Чистая прибыль выросла с 10,7 млрд долларов в 4 квартале 2017 до 14,1 млрд в 2018 году.

Показатели выручки и прибыли в компании назвали рекордными.

В четвертом квартале Apple продала 46,9 млн смартфонов. Это на 200 тысяч больше, чем в четвертом квартале 2017 года. Средняя стоимость проданного iPhone – 793 доллара. Продажи смартфонов увеличились на 29% и обеспечили компании 37,2 млрд долларов выручки.

Продажи iPad упали на 6% по количеству и на 15% по прибыли – в четвертом квартале было продано почти 9,7 млн ​​планшетов на 4,1 млрд долларов.

Продажи Mac сократились на 2% по количеству, но увеличились на 3% по прибыли – до 7,4 млрд долларов.

Доходы от сервисов, включая подписку на Apple Music, выросли на 17% и приблизились к рекордным 10 млрд долларов.

По прогнозам компании, в первом квартале 2019 финансового года продажи составят от 89 млрд до 93 млрд долларов.

В то же время, по данным WSJ, финансовый директор Apple Лука Маэстро заявил, что со следующего квартала компания прекращает раскрывать показатели продаж. Его поддержал глава Apple Тим Кук.

“Это напоминает поход в магазин, когда вы подходите с тележкой на кассу, а кассир спрашивает: “Сколько у вас единиц продуктов?”. Нет особого значения в том, сколько вы набрали, это не влияет на общую стоимость корзины”, – отметил Кук.

После этого заявления акции Apple упали на 6,5%, до 207,81 доллара.