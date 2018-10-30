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Хозяйственный суд принял решение в пользу Минэнергоугля в споре с "Укрэнерго"

Хозяйственный суд принял решение в пользу Минэнергоугля в споре с "Укрэнерго"

Хозяйственный суд Киева отменил свое решение о введении мер по обеспечению иска ГП НЭК “Укрэнерго”, которым госпредприятие оспаривает решение Комиссии по реорганизации НЭК из унитарного предприятия в акционерное общество.

Об этом сообщил директор по юридическому обеспечению “Укрэнерго” Максим Юрков.

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Решение об обеспечении иска заключалось в запрете Комиссии осуществлять какие-либо действия по управлению “Укрэнерго” на момент судебного разбирательства. Таким образом, Хозяйственный суд Киева удовлетворил ходатайство Министерства энергетики и угольной промышленности, которое ранее делегировало Комиссии полномочия по управлению текущей деятельностью оператора энергосистемы.

“Судья, который принимал решение об обеспечении иска, его же сегодня отменил. Мы подаем апелляцию”, – уточнил Юрков.

Он отметил, что судебное разбирательство госкомпании с Минэнергоугля по поводу действий Комиссии продолжается.

“Следующее заседание состоится 22 октября. Мы считаем, что решение Комиссии о передаче ей полномочий по управлению госпредприятием является незаконным, и она не имеет полномочий по управлению “Укрэнерго”. Минэнергоугля пытается узурпировать свои полномочия по управлению предприятием”, – сказал он.

По материалам РБК-Украина
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