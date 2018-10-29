Укрэксимбанк изменил ставку по депозитам в «Розыгрыше 50 тысяч от ТОП банков»

Укрэксимбанк, который участвует в «Розыгрыша 50 тысяч от ТОП банков» от Finance.ua, изменил максимальную процентную ставку к депозитам.

Ранее было 17%, стало 20,19%.

Условия банка:

Срок вклада: 1 мес. – 12 мес;

Минимальная сумма вклада: 30 000 грн;

Минимальная сумма вклада: 1000 долл/евро;

Срочные вклады, размещенные на условиях банка в период проведения акции (с 10.09.18 по 10.12.18 г.), участвуют в розыгрыше денежных призов среди вкладов других банков из ТОП надежных в рейтинге НБУ по вкладам физических лиц, что указаны на странице Розыгрыш от ТОП банков.

С правилами розыгрыша Вы можете ознакомиться здесь.