Италия планирует выделять землю за рождение третьего ребенка

Власти Италии раздумывают над идеей выделять семьям земельные участки за рождение третьего ребенка. Такое предложение уже заложили в проекте бюджета на 2019-й год, пишет издание The Local.

Отмечается, правда, что претендовать на получение земли смогут родители, у которых третий ребенок родится в период между 2019 и 2021 годами.

Идея принадлежит ультраправой партией «Лига». Таким образом парламентарии хотят решить проблему низкого уровня рождаемости, ведь нигде в Европе на свет не появляется меньше детей, чем в Италии.

Так, в прошлом году в стране зарегистрировали всего 464 тысячи новорожденных, что является рекордным минимумом.

Кроме того, данная политика направлена на решение проблемы с земельными участками, которые находятся в государственной собственности и дорого обходятся в содержании.

Итальянские СМИ сообщают, что власти намерены раздавать непривлекательные земельные участки, которые местные советы зачастую вынуждены содержать за счет больших расходов.

Согласно новой инициативе, сельскохозяйственные угодья будут предоставлять родителям сроком на 20 лет.