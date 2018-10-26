Иностранных банков в Украине стало больше

Количество банков с иностранным капиталом в Украине выросло с 40 до 41 банка, в том числе количество банков со 100-процентным иностранным капиталом увеличилось с 23 до 24.

Отмечается, что эти показатели в отчетности НБУ не обновлялись с 1 июля.

“По состоянию на 1 октября количество банков со 100% иностранным капиталом увеличилось до 24 в результате завершения процедуры выкупа мажоритарным акционером ПАО “Укрсоцбанк” акций у миноритариев (процедура squeeze-out). После выкупа акций доля ABH Holdings S.A. (Люксембург) в “Укрсоцбанке” выросла с 99,9104% до 100%”, – сообщили в пресс-службе НБУ.

Общее же количество банков с иностранным капиталом увеличилось до 41 в результате покупки 30 августа компанией responAbility Participations AG 40,45% акций ПАО “Акционерный коммерческий банк “Львов” у акционера банка – компании ООО “Нью Прогресс Холдинг” (Украина).

“Акционерный коммерческий банк “Львов” стал банком с участием иностранного капитала”, – заявили в пресс-службе НБУ.

В НБУ подчеркнули, что комитет Национального банка по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора платежных систем 23.06.2018 принял решение о согласовании компании responAbility Participations AG приобретения существенного участия в ПАО АКБ “Львов”.

Как сообщалось, в январе 2016 года ABH Holdings S.A. (ABHH, опосредованно владеет 100% акций Альфа-Банка, Киев) и UniCredit Group (далее“UCG”) объявили о подписании соглашения о передаче 99,8% акций Укрсоцбанка в обмен на миноритарную долю владения в ABHH в размере 9,9%.