Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 101 0

Омелян рассказал, что нужно, чтобы Украина была в лидерах производителей электрокаров

Омелян рассказал, что нужно, чтобы Украина была в лидерах производителей электрокаров

Европа проиграла битву за электрокары и отчаянно пытается догнать поезд, который уже тронулся. Более того, Европа проспала момент, когда все месторождения лития и кобальта оказались не в европейских руках, и теперь ЕС полностью зависим от поставщиков литиевых батарей.

“В Украине самые богатые месторождения лития и кобальта в Европе, и Украина может стать мировым центром по производству батарей и электрокаров. В ЕС и США все еще есть неплохие шансы вместе с нами”, – об этом на своей странице facebook сообщил министр Мининфраструктуры Владимир Омелян.

Для этого лишь нужно, чтобы Верховная Рада проголосовала наш закон о 15-летней стратегии производства электрокаров в Украине, и мы сможем привлечь мировых стратегов в создание новой высокотехнологичной отрасли и десятков тысяч новых высокооплачиваемых рабочих мест.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина