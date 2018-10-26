Омелян рассказал, что нужно, чтобы Украина была в лидерах производителей электрокаров

Европа проиграла битву за электрокары и отчаянно пытается догнать поезд, который уже тронулся. Более того, Европа проспала момент, когда все месторождения лития и кобальта оказались не в европейских руках, и теперь ЕС полностью зависим от поставщиков литиевых батарей.

“В Украине самые богатые месторождения лития и кобальта в Европе, и Украина может стать мировым центром по производству батарей и электрокаров. В ЕС и США все еще есть неплохие шансы вместе с нами”, – об этом на своей странице facebook сообщил министр Мининфраструктуры Владимир Омелян.

Для этого лишь нужно, чтобы Верховная Рада проголосовала наш закон о 15-летней стратегии производства электрокаров в Украине, и мы сможем привлечь мировых стратегов в создание новой высокотехнологичной отрасли и десятков тысяч новых высокооплачиваемых рабочих мест.