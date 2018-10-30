Максим Пархоменко: зарплаты до «польского уровня». О чем говорят цифры

Не так давно министр социальной политики Украины Андрей Рева отметил, что Украина может в течении четырех лет выйти на уровень среднего оклада в 19 тысяч гривен, что остановит отток трудового населения на работу в Польшу. Насколько реально выйти на этой показатель? Давайте попробуем разобраться, о чем нам говорят цифры.

Помочь достигнуть показателя в 19 тыс. гривен правительству сможет как инфляция, так и девальвация гривны. Так, после повышения минимального оклада до 3 200 грн годом ранее, украинец не может купить на эту сумму схожей объем продуктов или услуг, что и в начале года.

Возвращаясь к нашим 19 тысячам обещанного оклада, стоит отметить, что данная сумма по покупательской способности значительно сократится до 2022 года. Но на сколько?

Приняв во внимание прогнозы по инфляции правительства и МВФ, нужно обратить внимание на то, что цифры крайне сильно отличаются.

Так, МВФ на следующий год прогнозирует инфляцию на уровне в 10%, при этом в правительстве настроены более оптимистично, оценивая инфляцию на уровне в 7.4%. Если свести все цифры воедино, то в среднем мы можем выйти на значение в 8% в следующем году, на 6% в 2020, на 5% – в 2021.

Что в итоге?

Таким образом, при средних оценках инфляционного давления за счет сложного процента, эффект которого будет чувствоваться каждый год, оклад должен вырасти до значений в 22 705 гривен для сохранения текущей покупательской способности, а не до 19 000 грн.

В текущих ценах правительству требуется увеличить значение среднего дохода до 15 900 гривен, что как раз и позволит к 2022 году выйти на значения в 19 000 гривен.

Несмотря на значительную помощь инфляции в этом процессе, выйти на данные значения будет крайне сложно. На данный момент средний оклад в Украине оценивается в 8977 гривен в месяц. В зависимости от региона данная сумма крайне сильно отличается.

Таким образом, для достижения обозначенной планки нам нужно будет повышать оклады как минимум на 28.5% на ежегодной основе, чтобы выйти к 2020 году к значениям в 19 000 гривен.

В реальности выполнить данную задачу сможет разве что Киев. На данный момент средний оклад в этом регионе оценивается на уровне в 13 600 гривен, за счет этого достаточно будет повышать оклады на 12% в год для выхода на целевой показатель.

На данный момент цифры, которые ранее были указаны, максимально ясно описывают текущую ситуацию и позволяют понять, что мы можем получить в итоге.

В реальности можно увидеть повышение средних окладов со скоростью в 10-15% в год.

В итоге на протяжении будущих 3 лет это позволит выйти на значения в 13600 гривен, 4 лет – 15600. Помочь реализовать данную динамику мы можем за счет увеличения минимального оклада более чем на 20% ежегодно, что позволит до 2021 года прийти к значения в 6400 гривен и 7700 гривен к 2022 году.

С учетом вышесказанного, я думаю, достичь значений, озвученных министром, будет крайне сложно или как минимум возможно не за 3-4 года, а примерно за 5-6 лет.

Максим Пархоменко, аналитик Альпари