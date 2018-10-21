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Польша неформально отменила "зеленый коридор" с Украиной – МИД

Польша неформально отменила "зеленый коридор" с Украиной – МИД

Польша неформально отменила в пунктах пропуска на украинско-польской границе “зеленый коридор”.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в четверг, 25 октября, на брифинге во Львове.

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По его словам, это является одной из причин образования длинных автомобильных очередей при пересечении украинско-польской границы.

“Формально ничего не отменено. Польша создает ситуацию, когда на границе образуются огромные очереди. Конечно, это и на нашей ответственности, в частности количество “евроблях”, и мы это знаем. А что делать с грузовым трафиком, автобусами? Контролем?” – риторически спросил Климкин.

Глава МИД отметил, что механизмы контроля на границе должны быть унифицированы, в частности, должно быть больше совместных пунктов таможенного и пограничного контроля.

“Достигнуты договоренности между Украиной и Польшей о том, что с четырех до восьми увеличим количество пунктов пропуска на украинско-польской границе. Проблема Украины в том, что нет подъездной дороги к пунктам”, – сказал Климкин.

По материалам Корреспондент.net
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