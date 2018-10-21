Компании NEC и Samsung Electronics объединят усилия в разработке 5G

Официальные представители японской компании-производителя электронной продукции NEC и южнокорейской Samsung Electronics сообщили о намерении совместно разрабатывать сети мобильной связи 5G.

Как утверждают эксперты, сети 5G позволят осуществлять передачу данных в 10 раз быстрее нынешних стандартов.

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Официальные представители двух фирм выразили намерение как разрабатывать базовые станции, так и стимулировать продажи.

Две компании приняли это решение в обстановке, когда ведущие японские операторы мобильной связи планируют начать практические испытания технологии с будущего года.