Motorola выпустила наборы для самостоятельного ремонта смартфонов

В то время как Apple продолжает противодействовать самостоятельному ремонту устройств клиентами, а многие технологические компании не скрывают недовольства самодеятельностью пользователей, Motorola поддержала их право на это, решив в сотрудничестве с iFixit продавать комплекты для ремонта в домашних условиях.

Компания Lenovo, владеющая брендом Motorola, стала первым производителем телефонов, поставляющим детали компании iFixit, который теперь продает официальные комплекты для ремонта устройств Motorola. Если вам нужно заменить треснувший экран в Moto Z Play или установить новую батарею в Droid Turbo 2, вы получите в комплекте iFixit «Сделай сам» все детали и инструменты, необходимые для выполнения ремонта в домашних условиях.

Цена комплекта варьируется в зависимости от модели телефона и характера ремонта, начиная с $35 за батарею для Moto X и до $200 за замену дисплея у Droid Turbo 2 и Moto Z Force. Тем не менее вы, скорее всего, все равно предпочтете отправить свой вышедший из строя смартфон для ремонта в службу Motorola, если он все еще находится на гарантии.