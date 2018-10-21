На первом открытом аукционе Госгеонедр цена отдельных газовых участков выросла на 430%

На первом открытом аукционе Государственной службы геологии и недр Украины цена отдельных газовых участков выросла на 430%. Об этом говорится в сообщении Госгеонедр в Facebook.

Как отмечается, сегодня, 25 октября 2018 года, в помещении Госгеонедр состоялся первый за два года аукцион по продаже специальных разрешений на пользование недрами с целью геологического изучения на нефтегазовых участках.

На торги была выставлена Черницкая (Стрыйский район, Львовская область) и Липовецкая (Яворовский район, Львовская область) площади нефтегазовых месторождений. Еще два нефтегазовых участка в Сумской и Львовской областях были сняты с аукциона ввиду отсутствия заявок.

Сообщается, что заявления о намерении принять участие во II аукционе 2018 года были зарегистрированы на:

Липовецкая площадь – ЧП “Калан”, ООО “Надра Энерджи”, АО “Укргаздобыча”, ПАО “Укрнафта”;

Черницкую площадь – ООО “Стрыйнафтогаз”, ООО “Надра Энерджи”.

Вместе с тем, сообщается, что “Укрнафта” не было допущено к аукциону из-за несоответствия заявки. Таким образом, на аукционе соревновались 4 компании.