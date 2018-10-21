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“Универсальный тренд” или почему Universal Bank поднял ставки по депозитам

По традиции, к концу года, банки достают из своего «арсенала» секретное оружие: увеличение депозитных ставок. Чтобы оставаться конкурентным на рынке депозитов, финансовом учреждениям необходимо иметь надежный рейтинг, выгодную ставку и обладать доверием клиентов.
Все эти преимущества есть в копилке Universal Bank.

После увеличения ставки по “Растущему депозиту” до 19% годовых, гривневый вклад в этом банке выглядит особо привлекательно.

По условиям данного депозита, вы сможете выбрать удобный срок: на 9 или 13 месяцев, а проценты ежемесячно будут зачисляться на ваш счет.

Более детально ознакомиться с изменениями можно по ссылке.

По материалам Universal Bank
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