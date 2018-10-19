Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 37 0

Житомирщина дополнительно выделит на ремонт дорог 32 миллиона с таможенных платежей

Житомирщина дополнительно выделит на ремонт дорог 32 миллиона с таможенных платежей

До конца этого года на Житомирщине направят 32 миллиона гривен, которые область получила от перевыполнения таможенных платежей, на текущий, средний и капитальный ремонт дорог.

Об изменениях в профильной областной программе сообщил начальник управления дорожного строительства и инфраструктуры Житомирской ОГА Роман Крысюк, информирует пресс-служба облгосадминистрации.

Читайте также: За год в Украине отремонтировали 3500 километров дорог

“Житомирщина получила 32 млн грн средств от перевыполнения таможенных платежей, которые направят на текущий средний и капитальный ремонты дорог”, – говорится в сообщении.

Как отметил Крысюк, «проектом решения предусматривается увеличение финансирования на ремонт дорог за счет перевыполнения от таможни – увеличить со 136 млн грн до 172 млн грн».

Отмечено, что изменения в областной программе развития дорожной инфраструктуры и финансировании работ, связанных со строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог местного значения в Житомирской области на 2018 год, поддержали депутаты областного совета во время заседания комиссии по вопросам бюджета и коммунальной собственности.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина