Житомирщина дополнительно выделит на ремонт дорог 32 миллиона с таможенных платежей

До конца этого года на Житомирщине направят 32 миллиона гривен, которые область получила от перевыполнения таможенных платежей, на текущий, средний и капитальный ремонт дорог.

Об изменениях в профильной областной программе сообщил начальник управления дорожного строительства и инфраструктуры Житомирской ОГА Роман Крысюк, информирует пресс-служба облгосадминистрации.

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“Житомирщина получила 32 млн грн средств от перевыполнения таможенных платежей, которые направят на текущий средний и капитальный ремонты дорог”, – говорится в сообщении.

Как отметил Крысюк, «проектом решения предусматривается увеличение финансирования на ремонт дорог за счет перевыполнения от таможни – увеличить со 136 млн грн до 172 млн грн».

Отмечено, что изменения в областной программе развития дорожной инфраструктуры и финансировании работ, связанных со строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог местного значения в Житомирской области на 2018 год, поддержали депутаты областного совета во время заседания комиссии по вопросам бюджета и коммунальной собственности.