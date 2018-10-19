В Нафтогазе сказали, когда голубое топливо получат две "проблемных" ТЭЦ

Нафтогаз готов поставлять газ для Новороздольской и Новояворовской ТЭЦ после открытия ими спецсчетов.

Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

“НАК “Нафтогаз Украины” готова возобновить газоснабжение “Новороздольской ТЭЦ” и “Новояворовской ТЭЦ” при условии открытия ими счетов со специальным режимом использования согласно Закону Украины “О теплоснабжении”. Новый управляющий исполнил требования статьи 22 этого закона, признав накопленные долги и подтвердив права на управление имуществом”, – говорится в сообщении.

Имущественные комплексы “Новороздольская ТЭЦ” и “Новояворовская ТЭЦ” были переданы в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, в рамках уголовного производства на основании постановлений следственного судьи Соломенского районного суда г. Киева от 12 июня 2018 года.