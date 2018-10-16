ЕИБ нашел разработчиков новой логистической сети для "Укрпочты"

Компания PricewaterhouseCoopers (PwC) стала победителем тендера Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) по привлечению международных консультантов на разработку новой логистической сети для “Укрпочты”.

Об этом сообщила пресс-служба ПАО “Укрпочта”.

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Благодаря технической помощи ЕИБ “Укрпочта” продолжит обновление инфраструктуры. Международные консультанты разработают в течение следующих 6 месяцев подробные инвест-кейсы по перестройке нынешней логистической сети “Укрпочты, которая состоит из 35 сортировочных центров и более 200 точек базирования транспорта, говорится в сообщении.

Специалисты предложат оптимальные места размещения сортировочных центров, их необходимую мощность и оправданный уровень автоматизации. Необходимые инвестиции и их окупаемость будут четко оцифрованы.

Эти кейсы в рамках проекта сразу будут рассматриваться и проходить защиту и у технических специалистов ЕИБ из Люксембурга как одного из потенциальных инвесторов, отметили в “Укрпочте”.

По окончании проекта будет создано инвест-кейс, который может быть профинансирован Европейским инвестиционным банком совместно с другими международными организациями.