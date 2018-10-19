Orange и Google стали партнерами в прокладке трансатлантического подводного кабеля

Orange и Google договорились о партнёрстве в реализации проекта по прокладке трансатлантического подводного кабеля Dunant, который соединит Францию и США.
Об этом заявил французский телекоммуникационный оператор.
О грядущем проекте Google, получившем название Dunant в честь Анри Дюнана (Henry Dunant), первого лауреата Нобелевской премии мира и основателя гуманитарной организации Международного комитета Красного Креста, стало известно в июле этого года.
Dunant станет первым новым подводным кабелем за последние 15 лет, который соединит центры обработки данных в США с Францией и другими странами Европы, являясь ответом на стремительно растущий спрос на связь через Атлантику.
«Благодаря этому партнёрству Orange получит сильные позиции в деле обеспечения новых возможностей для своих потребителей и корпоративных клиентов в Европе и Америке», — отмечено в заявлении французского оператора.
Подводный кабель протяжённостью 6,6 тыс. км предполагается ввести в эксплуатацию в 2020 году. Orange сообщил, что в рамках партнёрства он будет заниматься строительством и эксплуатацией наземной станции на французском атлантическом побережье и обеспечением наземных коммуникаций.
Проект Dunant является частью инфраструктурных инвестиций Google. К ним также относится проект Curie, её первый частный межконтинентальный кабель, соединяющий Чили с Лос-Анджелесом.
В свою очередь, Orange является ведущим игроком на рынке обслуживания подводных кабелей и крупным инвестором более 40 подобных проектов.