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Orange и Google стали партнерами в прокладке трансатлантического подводного кабеля

Orange и Google стали партнерами в прокладке трансатлантического подводного кабеля

Orange и Google договорились о партнёрстве в реализации проекта по прокладке трансатлантического подводного кабеля Dunant, который соединит Францию и США.

Об этом заявил французский телекоммуникационный оператор.

О грядущем проекте Google, получившем название Dunant в честь Анри Дюнана (Henry Dunant), первого лауреата Нобелевской премии мира и основателя гуманитарной организации Международного комитета Красного Креста, стало известно в июле этого года.

Dunant станет первым новым подводным кабелем за последние 15 лет, который соединит центры обработки данных в США с Францией и другими странами Европы, являясь ответом на стремительно растущий спрос на связь через Атлантику.

«Благодаря этому партнёрству Orange получит сильные позиции в деле обеспечения новых возможностей для своих потребителей и корпоративных клиентов в Европе и Америке», — отмечено в заявлении французского оператора.

Подводный кабель протяжённостью 6,6 тыс. км предполагается ввести в эксплуатацию в 2020 году. Orange сообщил, что в рамках партнёрства он будет заниматься строительством и эксплуатацией наземной станции на французском атлантическом побережье и обеспечением наземных коммуникаций.

Проект Dunant является частью инфраструктурных инвестиций Google. К ним также относится проект Curie, её первый частный межконтинентальный кабель, соединяющий Чили с Лос-Анджелесом.

В свою очередь, Orange является ведущим игроком на рынке обслуживания подводных кабелей и крупным инвестором более 40 подобных проектов.

По материалам Servernews
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