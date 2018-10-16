Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 15 0

В Украине создадут единую базу данных по киберинцидентам

В Украине создадут единую базу данных по киберинцидентам

Для нужд Министерства обороны, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Службы безопасности, Национальной полиции и Национального банка Украины, разведывательных органов будет создана единая интерактивная база данных о киберинцидентах.

Такое решение было принято на заседании Национального координационного центра кибербезопасности с участием секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова.

Читайте также: НАТО планирует запустить новый киберкомандный центр

“На заседании было принято комплексное решение об усилении киберзащиты объектов критической информационной инфраструктуры, а также создание для нужд Министерства обороны Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Службы безопасности Украины, Национальной полиции Украины, Национального банка Украины, разведывательных органов единой интерактивной базы данных о киберинциденты”, – отмечается в сообщении.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Минобороны Украины
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина