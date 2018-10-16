В Украине создадут единую базу данных по киберинцидентам

Для нужд Министерства обороны, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Службы безопасности, Национальной полиции и Национального банка Украины, разведывательных органов будет создана единая интерактивная база данных о киберинцидентах.

Такое решение было принято на заседании Национального координационного центра кибербезопасности с участием секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова.

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“На заседании было принято комплексное решение об усилении киберзащиты объектов критической информационной инфраструктуры, а также создание для нужд Министерства обороны Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Службы безопасности Украины, Национальной полиции Украины, Национального банка Украины, разведывательных органов единой интерактивной базы данных о киберинциденты”, – отмечается в сообщении.