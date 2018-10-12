Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 42 0

НАТО планирует запустить новый киберкомандный центр

НАТО планирует запустить новый киберкомандный центр

НАТО планирует запустить новый военный командный центр, способный сдерживать кибератаки. Центр должен быть полностью укомплектован и функциональный в 2023 году, передает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Как отмечается, центр киберопераций (CYOC) в Монсе будет состоять из 70 экспертов, которые будут получать военные разведданные и информацию в режиме реального времени к 2023 году.

“Наша конечная цель – полностью осознать наше киберпространство, понять ежеминутное состояние наших сетей, чтобы командиры могли на них положиться”, – сообщил глава кибербезопасности в агентстве связи НАТО Ян Уэст.

Ранее сообщалось, что на саммите в четверг лидеры ЕС одобрят позицию, что Европейский Союз должен согласовать режим санкций за кибератаки к началу следующего года.

Западные правительства считают, что Россия сделала кибер- и электронную войну частью своих военных операций. Великобритания, Нидерланды и США обвиняют Москву в проведении глобальной кампании хакерских атак против Запада. Россия отрицает обвинения.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина