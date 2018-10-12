НАТО планирует запустить новый киберкомандный центр

НАТО планирует запустить новый военный командный центр, способный сдерживать кибератаки. Центр должен быть полностью укомплектован и функциональный в 2023 году, передает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Как отмечается, центр киберопераций (CYOC) в Монсе будет состоять из 70 экспертов, которые будут получать военные разведданные и информацию в режиме реального времени к 2023 году.

“Наша конечная цель – полностью осознать наше киберпространство, понять ежеминутное состояние наших сетей, чтобы командиры могли на них положиться”, – сообщил глава кибербезопасности в агентстве связи НАТО Ян Уэст.

Ранее сообщалось, что на саммите в четверг лидеры ЕС одобрят позицию, что Европейский Союз должен согласовать режим санкций за кибератаки к началу следующего года.

Западные правительства считают, что Россия сделала кибер- и электронную войну частью своих военных операций. Великобритания, Нидерланды и США обвиняют Москву в проведении глобальной кампании хакерских атак против Запада. Россия отрицает обвинения.