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Ebay подал в суд на Amazon за переманивание топовых продавцов

Ebay подал в суд на Amazon за переманивание топовых продавцов

Интернет-портал купли-продажи товаров еbay подал в суд Калифорнии (США) иск к компании Amazon за незаконное переманивание топовых продавцов на свою платформу.

Сотрудники Amazon якобы в течение нескольких лет использовали систему электронной переписки компании Ebay для того, чтобы скрытыми сообщениями переманивать наиболее успешных торговцев на свою платформу.

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Ebay считает это “широкомасштабным сговором” и заявила, что агенты Amazon с 2015 года будто открыли десятки профилей как пользователи платформы Ebay, чтобы потом предлагать “сотням” продавцов продавать свои товары на Amazon.

Эти действия, по мнению представителей еbay, были направлены на то, чтобы умышленно навредить компании. Пока Amazon не прокомментировал обвинения со стороны еbay.

По материалам РБК-Украина
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