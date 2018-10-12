Действительно ли Украина самая бедная в Европе: как новый рейтинг перессорил экономистов

На днях Международный валютный фонд опубликовал осенний прогноз “Перспективы развития мировой экономики” и обновил базу данных о положении дел в каждой из стран. Цифры из этого отчета породили жаркую дискуссию в среде экономистов.

О чем спор

“Согласно обновленным данным, Украина является самой бедной страной Европы. В новом отчете МВФ по показателю ВВП на душу населения нас обошла Молдова, а мы обошли Папуа Новую Гвинею”, – написал на своей странице в Facebook экономист Владимир Компаниец.

Причиной “понижения” рейтинга Украины стал пересчет экономических показателей Молдовы по новой методике, причем включая предыдущие годы (например, в весеннем отчете МВФ ВВП Молдовы за 2017 год насчитан в размере 8,085 млрд дол., а в осеннем – 9,556 млрд дол. За тот же год).

В результате в Молдове показатель ВВП на душу населения увеличился до 2694,469 дол., а в Украине практически не изменился: 2656,01 долларов.

Этот пост вызвал бурную дискуссию среди экономистов о том, какие подсчеты считать правильными.

“Украина не самая бедная страна ЕС” – так озаглавил свое ответное сообщение в Livejournal экономист Андрей Илларионов.

“Величины 2694 дол. для Молдовы и 2656 дол. для Украины – это значения ВВП на душу населения в обеих странах по обменным валютным курсам в 2017 году из базы данных МВФ. Однако данный показатель (ВВП на душу населения по обменным курсам) в качестве индикатора уровня развития (богатства, бедности) стран мира не используется, по крайней мере, последние пять десятилетий – со времени внедрения в практику международных сопоставлений концепций уровня относительных цен и паритетов покупательной способности (ППС, – Авт.) валют. Вместо этого индикатора используется показатель ВВП на душу населения по паритетам покупательной способности валют – либо в текущих, либо в постоянных ценах”, – написал Илларионов.

По его подсчетам, ВВП на душу населения по паритету покупательной способности в текущих ценах в прошлом году составил: в Молдове – 6687 долларов, в Украине – 8754 дол. Тот же показатель в докризисных ценах (2011 года) в Молдове равняется 6078 дол., в Украине лучше: 7957 дол.

Но эти аргументы не убедили автора первого поста, который, наоборот, считает, что относительные цены не отражают реальной ситуации в экономике.

“Несмотря на то, что в Украине курс по ППС в 3,3 раза лучше, чем курс гривни к доллару, вы не купите в Украине Iphone в 3,3 раза дешевле, чем в США, вы заплатите гривнями долларовый эквивалент не меньше, чем в США. Аналогично будет с автомобилями, электроникой и любым другим импортным товаром”. “Государство будет вынуждено погашать внешние долги долларами и покупать их по реальному курсу, а не с учетом покупательной способности”, – парирует он.

Убежденный в правильности подсчетов по реальным ценам, Компаниец обращается к ощущениям украинцев.

“По мнению поклонников ППС, сейчас в Украине рекордный экономический подъем, так как ВВП на душу населения с учетом ППС на максимальных значениях за всю историю…Если учитывать утрату промышленности на оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, которые с 2015 года не попадают в отчетность, то у нас уже настали золотые времена в экономике и мы уже производим на неоккупированной территории больше товаров/услуг, чем в 2008 и в 2013-м. Соответствует это действительности?” Нет, и это легко можно увидеть по изменению показателя реального ВВП Украины”, – добавляет Компаниец.

Не слишком разбирающиеся в тонкостях цифр и методик украинцы склонны согласиться с такими аргументами. Однако, по ощущениям тех, кто бывал в соседней стране, жизнь в Молдове не лучше, чем в Украине, скорее наоборот. Казалось бы, тут впору согласиться с доводами российского экономиста, но и в “золотые времена” не особо верится.

Как бы то ни было, дискуссия экономистов показала, что мировые рейтинги – вещь довольно относительная. По крайней мере для восприятия на бытовом уровне.

Цифры МВФ для Украины

По данным осеннего прогноза МВФ, в 2018 году в мировом масштабе реальный ВВП вырастет в среднем на 3,7%, в развивающихся странах – на 4,7%, а в Украине – на 3,5%.

В абсолютных цифрах ВВП Украины в нынешнем году составит 126,39 млрд долларов, а по паритету покупательной способности – 391,53 млрд. Через 5 лет абсолютный ВВП Украины может дорасти до 174,32 млрд дол. (+38%), а ВВП по паритету покупательной способности – до 502, 91 млрд (+28%).

ВВП на душу населения в текущих ценах, по прогнозам МВФ, в нынешнем году составит 2,96 тыс. дол. Это практически вдвое меньше, чем в среднем у развивающихся стран (5,24 тыс. дол.). Для сравнения: средний показатель по миру – 11,37 тыс. дол.

Через 5 лет МВФ прогнозирует нам ВВП на душу населения 4,2 тыс. дол. К этому времени средний для развивающихся стран показатель достигнет 6,86 тыс., а средний по миру – 13,79 тыс.

Зарплата самая низкая и продолжает снижаться

По средней зарплате к середине 2018 года Украина также оказалась на последнем месте в Европе. Как сообщил экономист Владимир Компаниец, средняя официальная зарплата в Молдове на конец июня составляла 375,82 доллара, в Украине – 325,53 доллара.

По данным Укрстата, в июле номинальная средняя зарплата в Украине подросла всего на 1 доллар (точнее, на 29 грн) – до 9170 грн. А в августе снизилась до 8977 грн.

Похожая ситуация наблюдалась и летом прошлого года. Причем в 2017-м средняя зарплата падала и в июле, и в августе, снизившись в целом почти на 250 грн. А в сентябре показатель снова начал расти, хотя уровень июня был превышен только в октябре.

Реальная зарплата (т. е. с поправкой на инфляцию) в августе тоже упала. Ее индекс составлял 97,9% по отношению к июлю.

Александр Романюк