Торговый дефицит Украины вырос до 5 млрд долларов

Внешний товарооборот Украины в январе-августе 2018 года составлял 66825,1 млн долларов.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, в январе-августе 2018 года экспорт товаров составил 30910,5 млн долларов, что на 12,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В январе-августе 2018 года импорт составлял 35914,6 млн долларов, что на 16,1% больше, чем годом ранее.

Отрицательное сальдо составило 5004,1 млн долларов (в январе-августе 2017 года также отрицательное – 3434,2 млн долларов).

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,86 (в январе-августе 2017 года – 0,89).