Экспорт меда из Украины в этом году снизился на 40% - ООН

Украинский мед теряет свои позиции на внешних рынках, нынешние экспортные поставки продукта упали на 40%.

Об этом сообщает национальный консультант Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), рыночный аналитик Анна Бурка на своей странице в Facebook.

“По итогам 9 месяцев 2018 года экспорт (меда — Ред.) сократился на 40% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, и на 9% уступает аналогичному показателю 2016 года, составив 27,8 тысяч тонн или 57,4 миллиона долларов”, – пишет Анна Бурка.

Начало «активного медового сезона», который традиционно приходится на август-сентябрь, демонстрирует существенное снижение экспортных поставок украинского меда на внешние рынки. Так, по итогам сентября объем экспорта меда из Украины снизился на 39% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, и является на 20% ниже, чем в сентябре 2016 года, составив 5,7 тыс. тонн. Похожая ситуация отмечалась и в предыдущем месяце.