Черновицкий аэропорт установил светосигнальное оборудование, которое поможет сократить задержки рейсов

В Международном аэропорту «Черновцы» установили новое светосигнальное оборудование. Благодаря этому вдвое уменьшатся задержки и отмены авиарейсов.

Об этом сообщают в пресс-службе аэропорта.

«Коммунальное предприятие «Международный аэропорт «Черновцы» сообщает, что в связи с вводом в эксплуатацию светосигнального оборудования огней высокой интенсивности ССО ВВІ-1 на аэродроме Черновцы обеспечивается точный заход на посадку по первой категории посадки ICAO с обоими курсами», – говорится в сообщении.

Таким образом, «Черновцы» стали восьмым аэропортом в Украине, в котором обеспечивается заход на посадку по категории ІСАО.

Это позволит по крайней мере вдвое уменьшить количество задержек и отмен авиарейсов из-за низкой видимости или облачности в сезон туманов, убеждены в аэропорту.