Польша и Словакия выступили против "Северного потока-2"

Президенты Польши Анджей Дуда и Словакии Андрей Киска на встрече руководителей стран Вышеградской группы поддержали сохранение санкций ЕС против России и выступили против “Северного потока – 2”.

Президент Польши Анджей Дуда отметил на заключительной пресс-конференции, что строительство второй ветки “Северного потока-2”, которая должна соединить Россию с Германией, происходит вопреки интересам части стран Европейского Союза, а это разбивает единство: “Мы четко видим, что это проект не делового характера, он имеет политический характер; на самом деле он вреден для Европейского Союза. Не только потому, что будет вести к угрозе энергетической безопасности прежде всего нашей части Европы и Украины, но и потому, что будет вести к доминированию одного поставщика над всем рынком Европейского Союза. Мы считаем, что с точки зрения интересов всего ЕС это неполезно”.

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Хозяин встречи, президент Словакии Андрей Киска выразил взгляд, что “Северный поток-2” станет для России средством шантажа в отношении Украины в сфере поставок газа. По его словам, европейские страны должны стремиться к диверсификации энергоснабжения: “Нам необходимы разнообразные источники поставки газа. Не можем зависеть от одной страны. Мы говорим об этом много лет. Появляются также новые проекты. Поэтому я не знаю, зачем нам иметь проект, который еще больше усилит зависимость от российского газа”.

Польский президент Анджей Дуда заявил, что против проекта “Северный поток-2” выступает вся Вышеградская группа, однако руководители Чехии и Венгрии не захотели на пресс-конференции высказаться на эту тему.