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Назван самый дорогой город для туристов

Назван самый дорогой город для туристов

По рейтингу Mastercard’s 2018 Global Destination Cities Index, самым дорогим городом мира для туристов назван Дубай. В мегаполисе за сутки они тратят $537.

Об этом сообщается на сайте Mastercard.

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Отмечается, что эксперты проанализировали, сколько в среднем тратит путешественник за сутки в разных мегаполисах.

В рейтинге вслед за Дубаем идет Париж – $301, далее Сингапур – $286, Пхукет – $239 и Пальма-де-Майорка – $220.

В рейтинге по длительности пребывания путешественников в городе победил Нью-Йорк. Здесь туристы в среднем остаются на 8,3 ночи. А, например, в Токио – на 6,5 ночей.

По материалам Обозреватель
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