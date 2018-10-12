Назван самый дорогой город для туристов

По рейтингу Mastercard’s 2018 Global Destination Cities Index, самым дорогим городом мира для туристов назван Дубай. В мегаполисе за сутки они тратят $537.

Об этом сообщается на сайте Mastercard.

Читайте также: Какие области Украины наиболее привлекательны для инвесторов

Отмечается, что эксперты проанализировали, сколько в среднем тратит путешественник за сутки в разных мегаполисах.

В рейтинге вслед за Дубаем идет Париж – $301, далее Сингапур – $286, Пхукет – $239 и Пальма-де-Майорка – $220.

В рейтинге по длительности пребывания путешественников в городе победил Нью-Йорк. Здесь туристы в среднем остаются на 8,3 ночи. А, например, в Токио – на 6,5 ночей.