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Украинская авиакомпания купит у Антонова два пассажирских самолета

Украинская авиакомпания купит у Антонова два пассажирских самолета

Госпредприятие Антонов через полгода поставит авиакомпании FanAir два самолета Ан-158.

Об этом сообщила пресс-служба предприятия, передает ЦТС.

“Согласно меморандуму, подписанному 12 октября 2018 г., Антонов через шесть месяцев после активации контракта по схеме финансового лизинга поставит авиакомпании FanAir два самолета Ан-158 в конфигурации 97 кресел”, – говорится в сообщении.

Ан-158 – ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Является дальнейшим развитием модели Ан-148 и рассчитан на перевозку 89-99 пассажиров на расстояние до 3100 км. Ан-158 является удлиненной версией с повышенной вместимостью базовой модели, и мзначально назывался Ан-148-200. Цена одного Ан-158 составляет около $30 млн в зависимости от комплектации.

По материалам НВ
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