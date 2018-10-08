Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 333 0

Всего два автозавода в Украине вышли в «плюс»

Всего два автозавода в Украине вышли в «плюс»

В сентябре с украинских автозаводов вышло 550 единиц автотранспортной техники, что на 33% меньше чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации «Укравтопром».

В «плюс» в прошлом месяце, и то за счет чрезвычайно низкой базы сравнения, удалось выйти всего двум предприятиям: Черкасскому автобусному заводу (+19%) и Черниговскому автозаводу (+31%), которые выпустили в сентябре 43 и 21 ед. автотранспорта соответственно.

В легковом сегменте украинского автопрома продолжает работать только одно предприятие – «Еврокар», где за месяц SKD методом было собрано 476 автомобилей. Объем сентябрьской сборки «Еврокара» по сравнению с 2017 годом уменьшился на 8%. Всего выпуск легковых автомобилей в Украине к сентябрю прошлого года просел на 31%.

Производство грузовых автомобилей в прошлом месяце составило всего 3 единицы, что в 20 раз меньше результата годичной давности. Автобусное производство снизилось на 3% и составило 71 шт.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина