Всего два автозавода в Украине вышли в «плюс»

В сентябре с украинских автозаводов вышло 550 единиц автотранспортной техники, что на 33% меньше чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации «Укравтопром».

В «плюс» в прошлом месяце, и то за счет чрезвычайно низкой базы сравнения, удалось выйти всего двум предприятиям: Черкасскому автобусному заводу (+19%) и Черниговскому автозаводу (+31%), которые выпустили в сентябре 43 и 21 ед. автотранспорта соответственно.

В легковом сегменте украинского автопрома продолжает работать только одно предприятие – «Еврокар», где за месяц SKD методом было собрано 476 автомобилей. Объем сентябрьской сборки «Еврокара» по сравнению с 2017 годом уменьшился на 8%. Всего выпуск легковых автомобилей в Украине к сентябрю прошлого года просел на 31%.

Производство грузовых автомобилей в прошлом месяце составило всего 3 единицы, что в 20 раз меньше результата годичной давности. Автобусное производство снизилось на 3% и составило 71 шт.