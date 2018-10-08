Цены производителей промпродукции в сентябре выросли на 1,2%

Цены производителей промышленной продукции в сентябре 2018 года увеличились на 1,3%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, с начала года (до декабря 2017 года) цены выросли на 12,4%.

В годовом измерении (до сентября 2017 года) цены производителей промышленной продукции выросли на 18,9%.

Напомним, по данным Госстата, потребительские цены в Украине в сентябре 2018 года по сравнению с августом выросли на 1,9%. По данным статистического ведомства, с начала года (до декабря 2017 года) цены в Украине выросли на 5,6%. В годовом измерении (до сентября 2017 года) инфляция снизилась до 8,9%. Отметим, что в течение прошлых четырех месяцев Госстат фиксировал снижение цен: в мае, июне и августе нулевую инфляцию, в июле – дефляция 0,7%.