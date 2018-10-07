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ФГВФЛ осталось вернуть вкладчикам около 3 млрд грн

ФГВФЛ осталось вернуть вкладчикам около 3 млрд грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) ждет обращения за компенсацией от физических лиц на общую сумму около 3 миллиардов гривен.

Об этом заявил заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Андрей Оленчик во время экспертной дискуссии.

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“Стадия активных выплат позади. С этой непростой задачей Фонд справился. Осталось вернуть около 3 млрд грн. Ждем и очень просим вкладчиков за ними все-таки обратиться. Сделайте нам такую ​​радость и себе удовольствие – получить эти средства”, – отметил чиновник.

По его словам, всего в результате ликвидации банков в течение 2014-2017 гг. ФГВФЛ выплатил 88,3 млрд грн почти 2 млн вкладчиков. Пик выплат пришелся на 2015 год, когда Фонд выплатил около 50 млрд грн.

При этом он отметил, что для возвращения вкладов в период интенсивных выплат ФГВФЛ привлекал заимствования в Нацбанке – более 20 млрд грн, и у Минфина – почти 60 млрд грн.

По материалам УНН
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